Nidi, elementari, medie, superiori: come funziona la quarantena a scuola? (Di martedì 18 gennaio 2022) Per garantire la presenza in sicurezza a scuola è stato necessario rimettere mano ai protocolli. Il ritorno sui banchi ha previsto una differenziazione nella gestione dei casi di positività, a seconda del ciclo scolastico. Vediamo nel dettaglio: Nidi e scuole dell'infanzia Da 0 ai 6 anni, con un caso di positività, si sospende l'attività didattica della classe per 10 giorni, con quarantena di pari durata e test di uscita, molecolare o antigenico, negativo. elementariCon un solo caso di positività nella classe, gli alunni restano in presenza ma si raccomanda di consumare il pasto ad una distanza interpersonale di almeno 2 metri. In questo caso è prevista la sorveglianza con test antigienico rapido o molecolare da svolgersi prima possibile dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi ...

