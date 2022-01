Napoli, Lobotka: «Il mio obiettivo è accontentare Spalletti. Crediamo nello scudetto» (Di martedì 18 gennaio 2022) Il centrocampista del Napoli Lobotka ha parlato dopo la vittoria contro il Bologna Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partita vinta 2-0 in casa del Bologna. PARTITA – «Ottanta minuti di ottima partita, poi gli ultimi dieci a resistere. Era importante contenere una squadra che corre tanto come il Bologna. Abbiamo fatto sicuramente una grande prestazione». OBIETTIVI – «Per gli altri l’obiettivo è segnare, invece il mio è di sapere che Spalletti è contento di quello che faccio. E’ stato molto carino a dirmi queste cose, ma il mio obiettivo personale è appunto accontentare le richieste del mister nel far giocare bene la squadra». scudetto – «Certo che ci ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 18 gennaio 2022) Il centrocampista delha parlato dopo la vittoria contro il Bologna Stanislav, centrocampista del, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partita vinta 2-0 in casa del Bologna. PARTITA – «Ottanta minuti di ottima partita, poi gli ultimi dieci a resistere. Era importante contenere una squadra che corre tanto come il Bologna. Abbiamo fatto sicuramente una grande prestazione». OBIETTIVI – «Per gli altri l’è segnare, invece il mio è di sapere cheè contento di quello che faccio. E’ stato molto carino a dirmi queste cose, ma il miopersonale è appuntole richieste del mister nel far giocare bene la squadra».– «Certo che ci ...

anperillo : In un colpo ripresi 3 punti sul #Milan e 2 su #Inter e #Atalanta. #Napoli stanco dopo i 120 minuti in Coppa ma ben… - LelloPinto : RT @LelloPinto: #BolognaNapoli 22' giornata di lusso per il Napoli. Vince e guadagna 7 punti sulla zona Champions. 3 al Milan, 2 all'Inter,… - LelloPinto : #BolognaNapoli 22' giornata di lusso per il Napoli. Vince e guadagna 7 punti sulla zona Champions. 3 al Milan, 2 al… - News24_it : Lobotka a Dazn: 'Il mio obiettivo è accontentare Spalletti. Scudetto? Ci crediamo' - Tutto Napoli - D10SVIVE : RT @jo19N26: Il numero 8 è l’aristocrazia del calcio in Italia. Ancora tantissimo (qualitativamente e quantitativamente) Lobotka nella flu… -