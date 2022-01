Milano violenta, per Sala è colpa del Covid (Di martedì 18 gennaio 2022) Basta mettere in fila i casi: oltre alle 11 ragazze molestate la notte di Capodanno in Duomo, solo nelle ultime settimane c’è da registrare una serie nera a Milano. Il vigile urbano pestato e disarmato da un gruppo di skater, una 19enne violentata da un marocchino ancora in centro, una sparatoria a San Siro e un autista dell’Atm pestato da alcuni ragazzini. Senza contare ciò che quotidianamente accade in Stazione centrale, con bivacchi di sbandati e un biglietto da visita per la metropoli tutt’altro che decoroso. Oppure le segnalazioni che ogni sera arrivano da ogni parte della città. O il fatto che l’Università Bocconi abbia istituito da tempo un servizio di scorta per gli studenti aggrediti nel tragitto verso casa. Milano città da paura, altro che da bere. I problemi sono sotto gli occhi di tutti: poca sicurezza, progetto ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 18 gennaio 2022) Basta mettere in fila i casi: oltre alle 11 ragazze molestate la notte di Capodanno in Duomo, solo nelle ultime settimane c’è da registrare una serie nera a. Il vigile urbano pestato e disarmato da un gruppo di skater, una 19enneta da un marocchino ancora in centro, una sparatoria a San Siro e un autista dell’Atm pestato da alcuni ragazzini. Senza contare ciò che quotidianamente accade in Stazione centrale, con bivacchi di sbandati e un biglietto da visita per la metropoli tutt’altro che decoroso. Oppure le segnalazioni che ogni sera arrivano da ogni parte della città. O il fatto che l’Università Bocconi abbia istituito da tempo un servizio di scorta per gli studenti aggrediti nel tragitto verso casa.città da paura, altro che da bere. I problemi sono sotto gli occhi di tutti: poca sicurezza, progetto ...

Advertising

VittorioFerram1 : - graziellarusso2 : Il gruppo violenta una donna in piazza Duomo a Milano, il vigile non interviene ma chiede alla donna che interviene… - TeoForte : MILANO VIOLENTA/ @ComuneMI approva mia proposta 'Patto x Milano più sicura': - MariellaLoi : Milano, movida violenta: vigile urbano disarmato e pestato da giovani ai Navigli | Esplosi colpi dalla pistola d'or… - StefanoSpinosa6 : RT @laportoghese: Nordafricano 17enne appena sbarcato a Milano violenta ragazza in piazza Duomo -