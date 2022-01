Milan-Spezia: il gol di Messias, la sfiga di Serra e le sliding doors Scudetto (Di martedì 18 gennaio 2022) I minuti di recupero di Milan-Spezia sconvolgono il piano sorpasso: gli errori rossoneri e il fischio di Serra sliding doors Scudetto All’improvviso Milan-Spezia. La gara sulla carta più scontata della settimana che si rivela al contrario la più determinante della ventiduesima giornata di Serie A. E forse addirittura del mese, e forse ancor di più in chiave Scudetto. Perché partite così non si vedono tutti giorni, per fortuna dei tifosi rossoneri naturalmente. Una serata che di logico ha avuto sostanzialmente nulla. Sessanta minuti di solido dominio meneghino, con occasioni sprecate in serie e miracoli di un Provedel in formato Nazionale. A posteriori, la grande colpa dei ragazzi di Pioli, incapaci di chiudere un match che non ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 18 gennaio 2022) I minuti di recupero disconvolgono il piano sorpasso: gli errori rossoneri e il fischio diAll’improvviso. La gara sulla carta più scontata della settimana che si rivela al contrario la più determinante della ventiduesima giornata di Serie A. E forse addirittura del mese, e forse ancor di più in chiave. Perché partite così non si vedono tutti giorni, per fortuna dei tifosi rossoneri naturalmente. Una serata che di logico ha avuto sostanzialmente nulla. Sessanta minuti di solido dominio meneghino, con occasioni sprecate in serie e miracoli di un Provedel in formato Nazionale. A posteriori, la grande colpa dei ragazzi di Pioli, incapaci di chiudere un match che non ...

Advertising

NicoSavi : Nicola Savino si complimenta con Spezia e Milan per aver giocato una bellissima partita, fatta di calcio onesto e spettacolare. - annatrieste : Il calcio Napoli si complimenta con Milan e Spezia per aver giocato una bellissima partita - Gazzetta_it : L'Aia si scusa con il Milan per gli errori di Serra, l'arbitro verso un lungo stop #MilanSpezia - MassimoBozza : RT @GnocchiGene: Milan-Spezia. Tifosi divisi sull’arbitro Serra. Metà dice che ha sbagliato arbitraggio e metà che ha sbagliato professione… - PigroNato : @Amsicora5 Lo Spezia si aiuta da solo, senza bisogno di gufare. Citofonare Milan -