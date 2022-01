Messias | Kalulu | Kessie e Quei torti arbitrali oltre il 90' che fanno infuriare i tifosi

(Di martedì 18 gennaio 2022) Il volto incredulo diresterà l'emblema della serata rossonera per un po', come il sorriso ironico di Rebic che stringe il volto dell'arbitro Serra tra le mani. "Errore vergognoso", "cose da ...

Advertising

Gazzetta_it : Messias, Kalulu, Kessie e... Il Milan e quei finali di gara macchiati da torti arbitrali - alxssixmlclz : RT @Gazzetta_it: Messias, Kalulu, Kessie e... Il Milan e quei finali di gara macchiati da torti arbitrali - carrobbiio : RT @Gazzetta_it: Messias, Kalulu, Kessie e... Il Milan e quei finali di gara macchiati da torti arbitrali - ale_taia : RT @Gazzetta_it: Messias, Kalulu, Kessie e... Il Milan e quei finali di gara macchiati da torti arbitrali - LucarellaAndrea : RT @Gazzetta_it: Messias, Kalulu, Kessie e... Il Milan e quei finali di gara macchiati da torti arbitrali -

Ultime Notizie dalla rete : Messias Kalulu

La Gazzetta dello Sport

Il volto incredulo diresterà l'emblema della serata rossonera per un po', come il sorriso ironico di Rebic che ...torna a terra e viene deviata verso Castillejo da un contatto Lobotka -. ...... Serra ha interrotto l'azione: un istante più tardiha messo la palla nell'angolino. L'... Serie A Milan - Spezia 1 - 2, le pagelle: Leao indispensabile, Ibra in ombra,horror, Provedel ...Secondo La Gazzetta dello Sport, Rafael Leao è stato il migliore dei rossoneri nel match contro lo Spezia. Voto 7 per il portoghese, “sempre più Re Leao”, scrive la ...Una volta stoppato il gioco, infatti, è stato impossibile - regolamento alla mano - tornare indietro, nonostante le scuse immediate dello stesso Serra, che ha subito riconosciuto il torto fatto ai pad ...