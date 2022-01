Lazio ai quarti di Coppa Italia | Udinese ko ai supplementari

(Di martedì 18 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Una rete di Immobile all’inizio del secondo tempo supplementare schianta l’e lancia laaidi finale di. I biancocelesti troveranno il Milan dell’ex tecnico Stefano Pioli. Sarri rispolvera Reina tra i pali e lancia Muriqi in attacco con Felipe Anderson e Zaccagni, panchina per Immobile. Ampio turnover voluto da Cioffi che cambia sei uomini dopo il ko di Torino: a centrocampo spazio per Samardzic e Jajalo, davanti Pussetto e Success. Il primo brivido corre lungo la schiena dei difensori dellaquando Samardzic pennella una punizione dalla sinistra che taglia tutta l’area ma nessun giocatore dell’riesce a trovare la deviazione vincente. I padroni di casa fanno la partita e si fanno vedere con due cross per ...

Il Comandante chiude con un sorriso per il passaggio aidi finale di Coppa Italia e l'ottavo ... È unain crescita quella di Sarri: 'In questo momento sembriamo una squadra più predisposta ...Non sono bastati 90 minuti allaper passare aidi finale di Coppa Italia . I biancocelesti raggiungono il Milan passando per i tempi supplementari come accaduto ai rossoneri contro il Genoa . L' Udinese fa una gara ...SONDAGGIO LAZIO UDINESE - Votate il migliore in campo tra i biancocelesti che hanno battuto di misura i friulani all'Olimpico..Vittoria importantissima quella maturata dalla Lazio all'Olimpico. Grazie alla rete di Ciro Immobile la squadra di Sarri approda ai quarti di finale di Coppa Italia dove sfiderà il ...