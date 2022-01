La Juventus va avanti in Coppa Italia, cade la Sampdoria per 4-1 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Con relativa facilità la Juventus va avanti in Coppa Italia battendo 4-1 una Sampdoria rimaneggiata e senza tecnico. Buona prestazione dei bianconeri, che hanno dominato in lungo e in largo la gara e proponendo anche un buon calcio. Ora la Vecchia Signora affronterà la vincente tra Sassuolo-Cagliari. Quali sono state le scelte dei tecnici? Bianconeri in campo con il 4-4-2. Tra i pali gioca Perin al posto di Szcz?sny. In difesa c’è da registrare il rientro di Danilo dal primo minuto, ad affiancarlo c’è ancora Rugani. Sulle corsie esterne del reparto giocano De Sciglio e Alex Sandro. Centrocampo dai peidi squisiti: Locatelli e Arthur partono titolari. I binari esterni vedono all’opera Rabiot e Cuadrado. Infine in avanti spazio alla coppia Kulusevski-Morata. stesso modulo anche per ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Con relativa facilità lavainbattendo 4-1 unarimaneggiata e senza tecnico. Buona prestazione dei bianconeri, che hanno dominato in lungo e in largo la gara e proponendo anche un buon calcio. Ora la Vecchia Signora affronterà la vincente tra Sassuolo-Cagliari. Quali sono state le scelte dei tecnici? Bianconeri in campo con il 4-4-2. Tra i pali gioca Perin al posto di Szcz?sny. In difesa c’è da registrare il rientro di Danilo dal primo minuto, ad affiancarlo c’è ancora Rugani. Sulle corsie esterne del reparto giocano De Sciglio e Alex Sandro. Centrocampo dai peidi squisiti: Locatelli e Arthur partono titolari. I binari esterni vedono all’opera Rabiot e Cuadrado. Infine inspazio alla coppia Kulusevski-Morata. stesso modulo anche per ...

