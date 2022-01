Il fallo su Mesto | il gol di Thiago Motta e il fischio dell' arbitro | rivedi l' episodio di Genoa - Juve 2009

Advertising

Swedenotabal : @Massimi41171600 @juanito92e Stessa partita in cui è stato annullato un goal regolare a Inquinta e il goal che non… -

Ultime Notizie dalla rete : fallo Mesto

Calciomercato.com

Un episodio simile era accaduto nell'aprile 2009, in Genoa - Juve 3 - 2: in quel caso, però, l'arbitro Rocchi, che pur aveva fischiato ildi Marchisio su, aveva convalidato il gol di ...Motta è un centrocampista rossoblù e al 29', sullo 0 - 0,viene steso al limite dell'area, il pallone finisce a Thiago che calcia in porta e segna. L'arbitro Rocchi aveva fischiato il...Motta è un centrocampista rossoblù e al 29', sullo 0 - 0, Mesto viene steso al limite dell'area, il pallone finisce a Thiago che calcia in porta e segna. L'arbitro Rocchi aveva fischiato il fallo prim ...La gioia di Dorothea Era dalla sprint di Nove Mesto della passata stagione che Dorothea Wierer non arrivava fra le prime tre della classifica di giornata: è tornato a farlo nella sprint femminile di ...