Advertising

_Carabinieri_ : I #Carabinieri del Nucleo Investigativo di Treviso hanno arrestato i presunti componenti di una banda specializzata… - gian5conti : RT @ilpost: I presunti responsabili della morte dell’ambasciatore italiano Luca Attanasio sono stati arrestati, dice la polizia del Congo h… - andrea_falivene : RT @ilpost: I presunti responsabili della morte dell’ambasciatore italiano Luca Attanasio sono stati arrestati, dice la polizia del Congo h… - ilpost : I presunti responsabili della morte dell’ambasciatore italiano Luca Attanasio sono stati arrestati, dice la polizia… - FabRavezzani : RT @errepi: I media congolesi #rdc segnalano l’arresto a #Goma #Nordkivu dei presunti responsabili del rapimento e dell’uccisione dell’amba… -

Ultime Notizie dalla rete : presunti responsabili

Il Post

... Vicenza, Treviso e Padova), ricollegandoli a novetra cui i 4 destinatari di misura cautelare. Alcuni di questi nomi non erano ancora emersi nell'indagine precedente. L'...Sono stati già individuati dalla Polizia locale e dalla Polizia di Stato iautori dell'aggressione ai danni di un giovane avvenuta sabato sera in piazza Bruno Boni . A darne notizia è stato, via social, il sindaco di Brescia Emilio Del Bono, che ha commentato: 'È ...Sarebbero stati arrestati i presunti responsabili dell’attacco in Congo che ha provocato la morte dell’ambasciatore Luca Attanasio, del carabiniere Vittorio Iacovacci e l’austista Mustapha Milambo. Lo ...Gli assassini di Luca Attanasio , ambasciatore italiano ucciso nel febbraio del 2021 , potrebbero avere un nome. La polizia congolese ...