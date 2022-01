I mega-trend del settore pneumatici per il 2022 (Di martedì 18 gennaio 2022) Il 2022 è appena iniziato ed è quindi lecito chiedersi cosa possiamo aspettarci da quest’anno. La situazione generale è in continuo divenire e va a braccetto con la pandemia e con le restrizioni imposte dai singoli Paesi, ma possiamo anche notare alcune situazioni che si stanno evolvendo. Le parole chiave per quest’anno sono principalmente 3: acquisizioni, aumento dei costi e sostenibilità. Partiamo dalle acquisizioni: questo è sicuramente uno dei temi caldi, poichè sono stati tanti i “passaggi di proprietà” nel 2021 e non ci aspettiamo che diminuiscano, anzi. A inizio 2021 Cooper è stata acquisita da Goodyear per 2,5 miliardi di dollari, un’integrazione che sta procedendo bene e che avrà, ovviamente, ripercussioni nei prossimi anni a venire. Passando ai movimenti più piccoli, Bridgestone ha investito 79 milioni di dollari australiani nell’acquisizione della società ... Leggi su cityroma (Di martedì 18 gennaio 2022) Ilè appena iniziato ed è quindi lecito chiedersi cosa possiamo aspettarci da quest’anno. La situazione generale è in continuo divenire e va a braccetto con la pandemia e con le restrizioni imposte dai singoli Paesi, ma possiamo anche notare alcune situazioni che si stanno evolvendo. Le parole chiave per quest’anno sono principalmente 3: acquisizioni, aumento dei costi e sostenibilità. Partiamo dalle acquisizioni: questo è sicuramente uno dei temi caldi, poichè sono stati tanti i “passaggi di proprietà” nel 2021 e non ci aspettiamo che diminuiscano, anzi. A inizio 2021 Cooper è stata acquisita da Goodyear per 2,5 miliardi di dollari, un’integrazione che sta procedendo bene e che avrà, ovviamente, ripercussioni nei prossimi anni a venire. Passando ai movimenti più piccoli, Bridgestone ha investito 79 milioni di dollari australiani nell’acquisizione della società ...

