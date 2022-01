GF Vip, Sonia Bruganelli e Nathaly Caldonazzo: cosa è successo tra loro (Di martedì 18 gennaio 2022) Tra i tanti argomenti trattati nella puntata di lunedì 17 gennaio 2022 del GF Vip 6 anche il faccia a faccia tra Sonia Bruganelli e Nathaly Caldonazzo. Le due, opinionista e concorrenti, hanno avuto l’opportunità di chiarire il battibecco che le ha viste protagoniste sin dalla scorsa diretta, con tanto di retroscena raccontato dalla moglie di Paolo Bonolis avvenuto tempo addietro e che in realtà non avrebbe voluto svelate. Ma andiamo con ordine. Tutto è nato venerdì scorso, quando i gieffini hanno formato dei gruppi, appellati in maniera poco simpatica da Sonia Bruganelli. E quella battuta non è passata inosservata alla showgirl che, quindi, non ha esitato a commentare in maniera piuttosto piccata. Sonia Bruganelli, il retroscena dello ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 18 gennaio 2022) Tra i tanti argomenti trattati nella puntata di lunedì 17 gennaio 2022 del GF Vip 6 anche il faccia a faccia tra. Le due, opinionista e concorrenti, hanno avuto l’opportunità di chiarire il battibecco che le ha viste protagoniste sin dalla scorsa diretta, con tanto di retroscena raccontato dalla moglie di Paolo Bonolis avvenuto tempo addietro e che in realtà non avrebbe voluto svelate. Ma andiamo con ordine. Tutto è nato venerdì scorso, quando i gieffini hanno formato dei gruppi, appellati in maniera poco simpatica da. E quella battuta non è passata inosservata alla showgirl che, quindi, non ha esitato a commentare in maniera piuttosto piccata., il retroscena dello ...

