Firenze: sequestrati beni per oltre 5 milioni € a imprenditore del settore rifiuti (Di martedì 18 gennaio 2022) La Dia di Firenze, i Carabinieri del Noe di Firenze e i Carabinieri Forestali del Nipaaf di Firenze, nell'ambito di un'attività congiunta e coordinata dalla Procura di Firenze, hanno sequestrato beni per oltre 5 milioni di euro nei confronti di un imprenditore L'articolo proviene da Firenze Post.

