Carri funebri senza assicurazione, "trasloco" per una bara (Di martedì 18 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Due Carri funebri che viaggiavano senza assicurazione sono stati sequestrati dai Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli. E' successo nel quartiere di San Pietro a Patierno. Peraltro uno dei due Carri aveva anche una bara a bordo ed è stato necessario spostare il defunto in un altro mezzo. Per i titolari dei veicoli multe salate e sequestro amministrativo dei Carri. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

