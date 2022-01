Australian Open 2022, Jannik Sinner più sicuro nel gioco a rete, ma qualche pausa di troppo contro Sousa (Di martedì 18 gennaio 2022) Jannik Sinner ha cominciato il suo Australian Open con una vittoria in tre set sul portoghese Joao Sousa. Un successo arrivato in poco più di due ore di gioco con il punteggio di 6-4 7-5 6-1, con l’altoatesino che è stato bravo soprattutto ad evitare il tie-break nella seconda frazione, mettendo fine di fatto al match. Una partita condizionata anche dal vento, fattore che ha messo un po’ in difficoltà il numero undici del mondo. Soprattutto nella seconda frazione Sinner ha sbagliato un po’ troppo con il dritto, perdendo il controllo della pallina anche per qualche folata improvvisa. Alla fine sono stati 30 gli errori non forzati, tanti quanti i vincenti, in una partita che il nativo di San Candido ha praticamente ... Leggi su oasport (Di martedì 18 gennaio 2022)ha cominciato il suocon una vittoria in tre set sul portoghese Joao. Un successo arrivato in poco più di due ore dicon il punteggio di 6-4 7-5 6-1, con l’altoatesino che è stato bravo soprattutto ad evitare il tie-break nella seconda frazione, mettendo fine di fatto al match. Una partita condizionata anche dal vento, fattore che ha messo un po’ in difficoltà il numero undici del mondo. Soprattutto nella seconda frazioneha sbagliato un po’con il dritto, perdendo illlo della pallina anche perfolata improvvisa. Alla fine sono stati 30 gli errori non forzati, tanti quanti i vincenti, in una partita che il nativo di San Candido ha praticamente ...

