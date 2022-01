Varianti, per il Ceinge sequenziamento flop: Numeri troppo bassi (Di lunedì 17 gennaio 2022) “Il Consorzio nazionale per lo studio genetico del virus SarsCov2, istituito circa 1 anno fa, non ha portato al programma capillare di sequenziamento che sarebbe stato necessario per individuare i cambiamenti del virus e la circolazione di nuove Varianti”. Lo rilevano i ricercatori del Ceinge-Biotecnologie Avanzate di Napoli, che lamentano lo scarsissimo numero di sequenziamenti fatti in Italia. “Nel nostro Paese esistono centri di eccellenza che potrebbero far parte del cosiddetto Consorzio Nazionale e che potrebbero garantire un sequenziamento più ampio rispondendo così alle esigenze diagnostico-terapeutiche e di ricerca”, rileva il presidente del Ceinge, Pietro Forestieri. “Dal giugno del 2021 ci eravamo proposti per entrare a far parte della rete integrata per il sequenziamento. Il ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 17 gennaio 2022) “Il Consorzio nazionale per lo studio genetico del virus SarsCov2, istituito circa 1 anno fa, non ha portato al programma capillare diche sarebbe stato necessario per individuare i cambiamenti del virus e la circolazione di nuove”. Lo rilevano i ricercatori del-Biotecnologie Avanzate di Napoli, che lamentano lo scarsissimo numero di sequenziamenti fatti in Italia. “Nel nostro Paese esistono centri di eccellenza che potrebbero far parte del cosiddetto Consorzio Nazionale e che potrebbero garantire unpiù ampio rispondendo così alle esigenze diagnostico-terapeutiche e di ricerca”, rileva il presidente del, Pietro Forestieri. “Dal giugno del 2021 ci eravamo proposti per entrare a far parte della rete integrata per il. Il ...

