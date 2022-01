Supercoppa Spagna 2022: fa festa il Real, Modric e Benzema stendono il Bilbao (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il Real Madrid vince la Supercoppa Spagna 2022 battendo per 2-0 l’ Atletico Bilbao nella finale giocata a Riad. Decisive le reti di Modric e Benzema su rigore che riportano il trofeo alla Casa Blanca per la dodicesima volta, mentre per il tecnico Carlo Ancelotti si tratta del primo sigillo dopo il suo ritorno. Il Real Madrid vince la Supercoppa Spagna 2022: come è andata la finale contro l’Atletico Bilbao? Le merengues si portano a casa il primo trofeo stagionale inaugurando nel migliore dei modi il secondo ciclo di Carlo Ancelotti. A Riad, il primo squillo è di Benzema con un diagonale che fa la barba al palo. Alla mezz’ora si fa vedere Casemiro, che prima ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 17 gennaio 2022) IlMadrid vince labattendo per 2-0 l’ Atleticonella finale giocata a Riad. Decisive le reti disu rigore che riportano il trofeo alla Casa Blanca per la dodicesima volta, mentre per il tecnico Carlo Ancelotti si tratta del primo sigillo dopo il suo ritorno. IlMadrid vince la: come è andata la finale contro l’Atletico? Le merengues si portano a casa il primo trofeo stagionale inaugurando nel migliore dei modi il secondo ciclo di Carlo Ancelotti. A Riad, il primo squillo è dicon un diagonale che fa la barba al palo. Alla mezz’ora si fa vedere Casemiro, che prima ...

