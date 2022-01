Serie A, Milan-Spezia in streaming: dove vedere la gara in diretta (Di lunedì 17 gennaio 2022) Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Milan-Spezia in streaming. La gara è inserita nel programma della ventiduesima giornata di Serie A ed è fondamentale per le ambizioni di entrambe le squadre. I rossoneri hanno la possibilità di superare in classifica l’Inter, reduce dal pareggio contro l’Atalanta (i “cugini” hanno L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 17 gennaio 2022) Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo diin. Laè inserita nel programma della ventiduesima giornata diA ed è fondamentale per le ambizioni di entrambe le squadre. I rossoneri hanno la possibilità di superare in classifica l’Inter, reduce dal pareggio contro l’Atalanta (i “cugini” hanno L'articolo

Advertising

AntoVitiello : Theo #Hernandez nella storia. É il primo difensore a segnare almeno 3 doppiette nella storia del #Milan in Serie A.… - Gazzetta_it : Milan, per Krunic e Bakayoko è appuntamento al buio. Tocca alla strana coppia - Gazzetta_it : Milan, la grande occasione per il sorpasso. Ma per Pioli è piena emergenza #MilanSpezia #SerieA - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Serie A, Milan-Spezia in streaming: dove vedere la gara in diretta: Se hai cliccato su… - linformatore11 : Data: 17 Genn 2022 ? 18:30 Sport ?? Nazione: Italia ???? Lega: Serie A Giornata 22 Incontro: Milan-Spezia ??Studio pre… -