Quirinale, positivi al Covid non possono votare. Per no vax basta tampone (Di lunedì 17 gennaio 2022) ... dopo la polemica insorta in questi giorni sulle cosiddette 'schede segnate' , il portavoce del Presidente della Camera dei deputati ha dichiarato: "Quanto pubblicato oggi dal quotidiano La ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022) ... dopo la polemica insorta in questi giorni sulle cosiddette 'schede segnate' , il portavoce del Presidente della Camera dei deputati ha dichiarato: "Quanto pubblicato oggi dal quotidiano La ...

Advertising

fattoquotidiano : #Quirinale, l'ipotesi di un seggio apposito per far votare i positivi, ma il centrosinistra fa muro. Fonti istituzi… - Agenzia_Ansa : Gli uffici della Camera dovrebbero pensare a 'misure tecno-sanitarie' che consentano ai parlamentari positivi o in… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Gli uffici della Camera dovrebbero pensare a 'misure tecno-sanitarie' che consentano ai parlamentari positivi o in quaran… - mitjia : Quirinale, i non vaccinati entrano con tampone per i positivi si cerca soluzione - soloio0509 : RT @ILGUARDIANOZ: I si-vax pensavano che facendosi 1,2,3,dosi-vax, come le bbestie, avrebbero ripreso la stessa vita di prima. Invece guard… -