Quirinale | Conte riunisce stasera vertici e ministri M5S | punto sul Colle

Roma, 17 gen. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, questa sera il leader del M5S, Giuseppe Conte, riunirà i vertici del M5S, compresi i ministri grillini al governo, Luigi Di Maio, Stefano Patuanelli, Federico D'Incà e Fabiana Dadone. L'appuntamento è alle 22, per fare il punto sul Quirinale a una settimana dal voto. Alla riunione prenderanno parte anche i capigruppo e i vice di Camera e Senato, i quattro coordinatori nazionali Alfonso Bonafede, Chiara Appendino, Fabio Massimo Castaldo e Gianluca Perilli, la capodelegazione del M5S in Parlamento europeo, Tiziana Begnin.

