Questa non è l'aggressione a un sindaco brasiliano per aver «imposto i passaporti vaccinali» (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il 3 gennaio 2022 su Facebook è stato pubblicato un video che mostra delle persone aggredire con calci e pugni un uomo con una camicia bianca. Le immagini sono accompagnate da questo testo, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «I cittadini in Brasile hanno picchiato a sangue il sindaco di Toritama che ha imposto i passaporti vaccinali per mangiare e i vaccini obbligatori per i bambini». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Le immagini sono reali, ma non mostrano un'aggressione a un sindaco in Brasile legata al pass vaccinale e all'obbligo di vaccinazione per bambini. Il video è stato girato il 3 novembre 2021 al centro commerciale Parque das Feiras a Toritama (Brasile) e mostra un'aggressione avvenuta durante una manifestazione di un gruppo di ...

