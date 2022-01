Pallamano, Europei 2022: Francia, Danimarca e Spagna a punteggio pieno dopo la prima fase (Di lunedì 17 gennaio 2022) Nuova giornata di gare agli Europei di Pallamano 2022, in cui sono stati completati ben quattro gironi, definendo le prime otto ammesse alla seconda fase. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati di giornata e le classifiche finali. GRUPPO A Ha chiuso a punteggio pieno la Danimarca, che ha sconfitto per 31-21 la Macedonia del Nord, eliminata, mentre la Slovenia è uscita sconfitta dallo spareggio contro il Montenegro per 33-32, lasciando a Vujovic e compagni il secondo posto utile per il passaggio del turno. GRUPPO C Ennesima prova di forza della Francia, che si è imposta per 29-25 sulla Serbia, eliminata a seguito della vittoria agevole della Croazia sull’Ucraina per 38-25, grazie alle sette reti del mancino Ivan Martinovic, che ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 gennaio 2022) Nuova giornata di gare aglidi, in cui sono stati completati ben quattro gironi, definendo le prime otto ammesse alla seconda. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati di giornata e le classifiche finali. GRUPPO A Ha chiuso ala, che ha sconfitto per 31-21 la Macedonia del Nord, eliminata, mentre la Slovenia è uscita sconfitta dallo spareggio contro il Montenegro per 33-32, lasciando a Vujovic e compagni il secondo posto utile per il passaggio del turno. GRUPPO C Ennesima prova di forza della, che si è imposta per 29-25 sulla Serbia, eliminata a seguito della vittoria agevole della Croazia sull’Ucraina per 38-25, grazie alle sette reti del mancino Ivan Martinovic, che ...

