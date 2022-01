L’Inter senza gol dopo 39 partite: l’Atalanta come l’Udinese un anno dopo (Di lunedì 17 gennaio 2022) L’Inter non trova il gol dopo 39 partite consecutive Si è fermata a Bergamo contro l’Atalanta la macchina da gol delL’Inter. La squadra nerazzurra, infatti, aveva trovato la rete nelle precedenti 39 partite di Serie A: l’ultima volta che i nerazzurri non sono andati in gol è stata contro l’Udinese nel girone di andata dello scorso campionato. “L’ultima uscita senza gol risaliva a Udinese-Inter 0-0 del 23 gennaio 2021. Da lì 39 partite consecutive con sempre almeno una rete nerazzurra. Lo 0-0 con l’Atalanta arriva proprio nel match nel quale si affrontavano i due migliori attacchi della Serie A”. “Si tratta di dati davvero “straordinari”: l’Atalanta non è andata a segno in ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 17 gennaio 2022)non trova il gol39consecutive Si è fermata a Bergamo controla macchina da gol del. La squadra nerazzurra, infatti, aveva trovato la rete nelle precedenti 39di Serie A: l’ultima volta che i nerazzurri non sono andati in gol è stata contronel girone di andata dello scorso campionato. “L’ultima uscitagol risaliva a Udinese-Inter 0-0 del 23 gennaio 2021. Da lì 39consecutive con sempre almeno una rete nerazzurra. Lo 0-0 conarriva proprio nel match nel quale si affrontavano i due migliori attacchi della Serie A”. “Si tratta di dati davvero “straordinari”:non è andata a segno in ...

