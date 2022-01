La Terra e il Sistema Solare sono circondati da una “bolla vuota”, formata milioni di anni fa (Di lunedì 17 gennaio 2022) E’ decisamente incredibile l’ultima scoperta effettuata dagli astronomi, e che sottolinea il fatto che il nostro pianeta, la Terra, e l’intero Sistema Solare in cui si trova, sono circondati da una bolla vuota, definita Local Bubble, formatasi milioni di anni fa. bolla vuota, 17/1/2022 – Computermagazine.itSi tratta di una regione vuota, come la definisce il portale di Esquire, che ha un diametro di circa mille anni luce e che è circondata da un guscio di gas neutro e di polvere densa. Gli scienziati si sono posti sempre domande su questa strana “cosa”, ed ora un team guidato dall’Harvard & Smithsonian Center for Astrophysics (CfA) ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 17 gennaio 2022) E’ decisamente incredibile l’ultima scoperta effettuata dagli astronomi, e che sottolinea il fatto che il nostro pianeta, la, e l’interoin cui si trova,da una, definita Local Bubble,sidifa., 17/1/2022 – Computermagazine.itSi tratta di una regione, come la definisce il portale di Esquire, che ha un diametro di circa milleluce e che è circondata da un guscio di gas neutro e di polvere densa. Gli scienziati siposti sempre domande su questa strana “cosa”, ed ora un team guidato dall’Harvard & Smithsonian Center for Astrophysics (CfA) ...

Advertising

RaiTre : James Lovelock è un chimico. Ideatore dell’Ipotesi Gaia, la terra è un unico grande organismo, si ammala, guarisce,… - giallieneri : 'Terra nostra' è un romanzo noir ambientato in Calabria di forte impatto sociale, tra i più 'potenti' pubblicati in… - luluscals : @lavenderkcals il lavoro, la potenzia, l’energia cinetica potenziale elastica e gravitazionale e meccanica ?????? + le… - end_ita : @a_meluzzi Condivido professore, vivo in campagna è stata una benedizione durante i mesi di forte lockdowns nel 202… - scirocco73 : RT @CnrIrbim: Le nostre congratulazioni a Fabio Trincardi per la sua riconferma come Direttore del Dipartimento Scienze del Sistema Terra e… -