Gf Vip, Nathaly Caldonazzo e Sonia Bruganelli: Scontro a Distanza! (Di lunedì 17 gennaio 2022) Nathaly Caldonazzo e Sonia Bruganelli non si amano di certo. Tra le due c'è un'antipatia reciproca che parte da lontano. Al Gf Vip le due si punzecchiano a distanza, ma ben presto la cosa potrebbe sfuggire di mano anche al buon Alfonso. La Caldonazzo non ha digerito l'ultimo commento fatto da Sonia in puntata, lanciandole una stoccata velenosa a cui la moglie di Bonolis ha replicato via social. Un botta e risposta che potrebbe continuare anche nei prossimi giorni. Ecco quello che sta succedendo in queste ore tra le due donne! Nathaly e Sonia: Scontro a distanza E' Scontro a distanza tra Nathaly Caldonazzo e Sonia Bruganelli. L'opinionista del Gf Vip ...

