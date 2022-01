Gessica Notaro dopo l’intervento | “La verità è che sto veramente male”

(Di lunedì 17 gennaio 2022)non ha mai avuto paura di mostrare sui social anche i momenti più difficili della sua vita. Il lungo percorso per “recuperare il mio volto“, l’ha portata a sottoporsi negli anni a diversi interventi chirurgici, l’ultimo il 12 gennaio. E con un post su Instagram, dove ha ringraziato i suoi follower per il sostegno ricevuto, l’influencer ha anche ammesso di star soffrendo molto per il post operazione, a causa di un piccolo incidente durante la medicazione. Vi raccomandiamo...: "Il botox migliora la funzionalità del mio viso" La donna, sfigurata con l'acido dal suo ex nel 2017, ha postato un video su Instagram mentre si sottopone a un trattamento che l'aiuta a riappropri... “Mi ...

Advertising

zazoomblog : Gessica Notaro dopo l’aggressione un nuovo incidente al volto: “Sto veramente male…” - #Gessica #Notaro #l’aggress… - sonikmusicnet : Ora in onda: Antonio Maggio Gessica Notaro - la faccia e il cuore - telodogratis : Incidente durante una medicazione, Gessica Notaro: “Sto molto male, inutile fingere” - gossipblogit : Gessica Notaro, l’ennesimo intervento: “Voglio la svolta” - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Gessica Notaro, ennesimo intervento al viso: 'Voglio la svolta' #GessicaNotaro -

Ultime Notizie dalla rete : Gessica Notaro

ha rotto il silenzio in merito all'ultimo intervento chirurgico a cui si è sottoposta e ha svelato quale sarebbe il suo proposito per il nuovo anno. L'ex Miss sfregiata con l'acido dall'...Alle prese con l'ultimo intervento al viso, l'influencer ringrazia il pubblico per l'affetto. Cinque anni fa l'aggressione con l'acido ...Gessica Notaro si trova in una brutta situazione, con un nuovo incidente al volto dopo l'aggressione vissuta: "Sto veramente male".Quello che l'ex fidanzato le ha sfregiato lanciandole acido nel 2017. Ma lei non si arrende. E sa con esattezza che cosa chiedere al nuovo anno appena iniziato: la svolta. Gessica Notaro mostra il vol ...