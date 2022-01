(Di lunedì 17 gennaio 2022)e colpita da unaper aver fatto 3 fotocopie usando il computer e la stampante della scuola. E’ successo venerdì in una scuola die a raccontare l’accaduto è la stessaessoressa vittima dell’aggressione, sia verbale che fisica, poi regolarmente denunciata alla polizia.per aver stampatofotocopie: il racconto della“Ero andata a cercare dei moduli di congedo: non trovandoli prestampati nella vicepresidenza, sono andata nel laboratorio di informatica per scaricarli da uno dei computer – racconta la– Quei fogli mi servivano per prendere dei giorni di congedo Legge 104 che mi spetta per assistere mia figlia che ha dei problemi motori. Mentre ero lì ...

CorriereCitta : Fiumicino, prof aggredita da una collega senza mascherina: ‘Picchiata per delle fotocopie’ -

Ultime Notizie dalla rete : Fiumicino prof

Il Corriere della Città

... consentendo di esprimere al meglio le note qualità artistiche e tecnico/costruttive del. ...- linea H bus 3 - 719 - 773 - 780 - 781 - 228 - 170 - 786 - 766 - 774 - 871 treni FM 1 (Orte -......al Cristo Re, a Villa Betania, all'istituto Zooprofilattico, Forlanini e al drive - in di)... Le scuole dal canto loro avevano già acquistato i dispositivi da far indossare aie ...Aggredita e colpita da una collega senza mascherina per aver fatto 3 fotocopie usando il computer e la stampante della scuola. E’ successo venerdì in una scuola di Fiumicino e a raccontare l’accaduto ...Una professoressa di Fiumicino ha denunciato di essere stata aggredita da una collega per delle fotocopie. “Ho stampato un foglio per l’affido di un cagnolino che volevo portare a mia figlia dato che ...