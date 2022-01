Elettra Lamborghini | auto di famiglia? Non proprio | sconcertante | ecco con che vettura va in giro

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Pur chiamandosi, l'ereditiera più famosa d'Italia non ha mai avuto una grande passione per i motori. E infatti, nonostante l'azienda di, conosciuta in tutto il mondo per la qualità e la bellezza dei modelli,ha preferito dedicarsi ad altro, intraprendendo la carriera dello spettacolo e arrivando persino a partecipare al Festival di Sanremo. L'ereditiera, nipote di Ferruccio, il fondatore della casamobilistica, è molto seguita sui social e ha iniziato la sua carriera nello spettacolo pochi anni fa, esibendosi in alcuni locali di Milano. La sua prima apparizione televisiva, invece, risale al 2015, quando fu ospite dello show televisivo Chiambretti Night. Guardando il suo cognome, si potrebbe pensare che la cantante vada ...