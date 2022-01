Criptovalute | boom con trading online | esperto avverte ' 6 italiani su 10 senza nozioni finanza'

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Roma, 17 gen. (Labitalia) - "Aglimancano le basi più elementari delle conoscenze finanziarie. E non parlo di concetti sofisticati come il rapporto tra rischio e rendimento o quali prodotti scegliere, ai nostri connazionali mancano proprio le conoscenze più elementari dell'alfabetizzazione finanziaria”. E' l'amara riflessione di Luca Lixi, co-fondatore di Aegis Scf e ceo di Lixi Invest, a commento del Rapporto 2021 sulle scelte di investimento delle famiglie italiane' pubblicato dalla Consob che ha evidenziato un aumento dell'interesse verso i temi finanziari. E così, seppure la Consob certifichi un numero crescente di interesse legato ad argomenti come ile alla(in termini di masse negoziate, mostra come si sia passati da 132 a 141 miliardi di euro), Lixi rimane fortemente ...

Advertising

Skryllex84 : E per questo non avrà mai futuro questo settore ..FED...Unicredit e bla bla #cryptocurrency #bitcoin - SimoneRidolfi_ : Boom di sequestri di criptovalute nel 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Criptovalute boom

Le miglioriper il 2022 1. Bitcoin (BTC) 2. Ethereum (ETH) 3. Solana (SOL) 4. Polkadot ... Polygon (MATIC) Nata nel 2017 in pienodelle Initial Coin Offering , la crypto Polygon offre ......digitale intelligente di eToro realizzato per chi vuole acquistare azioni e... Tre realtà che hanno in mente di sfruttare il recentedi proseliti che si stanno avvicinando a questo ...Roma, 17 gen. (Labitalia) - "Agli italiani mancano le basi più elementari delle conoscenze finanziarie. E non parlo di concetti sofisticati come il rapporto tra ...Disney, Second Life e Animal Concerts hanno annunciato di voler entrare nel metaverso dopo il successo scatenato dal rebranding di Facebook.