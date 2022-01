Covid: accordo su testo Dpcm, tra 'esentati' green pass edicole e mercati all'aperto (Di lunedì 17 gennaio 2022) Roma, 17 gen. (Adnkronos) - C'è intesa sul Dpcm legato all'ultimo decreto che ha introdotto, il 5 gennaio scorso, l'obbligo vaccinale per gli over 50. Il Dpcm in questione deve dettagliare le realtà in cui non sarà richiesto il super green pass -quello che possono esibire i vaccinati o guariti da Covid- o il semplice green pass per poter accedervi. Ad allungare i tempi per la firma del Dpcm il confronto che ha visto coinvolti i ministeri competenti, ovvero Salute, Giustizia, Pubblica amministrazione e Sviluppo economico sugli 'esenti' del green pass base. Se i primi tre dicasteri condividevano infatti la proposta di esentare dal green pass base -dunque in tasca non solo a vaccinati o ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022) Roma, 17 gen. (Adnkronos) - C'è intesa sullegato all'ultimo decreto che ha introdotto, il 5 gennaio scorso, l'obbligo vaccinale per gli over 50. Ilin questione deve dettagliare le realtà in cui non sarà richiesto il super-quello che possono esibire i vaccinati o guariti da- o il sempliceper poter accedervi. Ad allungare i tempi per la firma delil confronto che ha visto coinvolti i ministeri competenti, ovvero Salute, Giustizia, Pubblica amministrazione e Sviluppo economico sugli 'esenti' delbase. Se i primi tre dicasteri condividevano infatti la proposta di esentare dalbase -dunque in tasca non solo a vaccinati o ...

Advertising

reportrai3 : Il commissario per l'emergenza Covid, il generale Figliuolo, ha fatto un accordo con le farmacie per la vendita a p… - myrtamerlino : La proposta del professor Matteo #Bassetti: 'Cambiamo il report dei dati, diamolo una volta a settimana. Torniamo a… - marco_moggio : RT @maurorizzi_mr: Il fronte degli psicopatici Covid è allo sbando, sotto le mazzate della realtà. È ora di buttare definitivamente le loro… - dnmarchi : Storico accordo tra Comune di Reggio e AUSL per l'impegno di 100 percettori di #redditodicittadinanza per la campa… - TV7Benevento : Covid: accordo su testo Dpcm, tra 'esentati' green pass edicole e mercati all'aperto... -