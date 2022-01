Calciomercato Lazio, caccia al vice Immobile: Tare pensa a Lapadula (Di lunedì 17 gennaio 2022) Calciomercato Lazio: i biancocelesti avrebbero individuato in Lapadula il possibile vice Immobile Potrebbe spunTare un nome a sorpresa per il ruolo di vice Immobile in questo Calciomercato di gennaio. Come riporta la Gazzetta dello Sport oggi in edicola infatti, Tare, vista l’irremovibilità del Mainz a privarsi di Burkardt a gennaio, sTarebbe decidendo di affondare per Gianluca Lapadula. L’attaccante arriverebbe in prestito secco dal Benevento fino al termine della stagione, quando i biancocelesti contano di chiudere per lo stesso Burkardt. Il piano B è Sesko del Salisburgo, un profilo che però non convince del tutto dirigenza e staff tecnico. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 17 gennaio 2022): i biancocelesti avrebbero individuato inil possibilePotrebbe spunun nome a sorpresa per il ruolo diin questodi gennaio. Come riporta la Gazzetta dello Sport oggi in edicola infatti,, vista l’irremovibilità del Mainz a privarsi di Burkardt a gennaio, sbbe decidendo di affondare per Gianluca. L’attaccante arriverebbe in prestito secco dal Benevento fino al termine della stagione, quando i biancocelesti contano di chiudere per lo stesso Burkardt. Il piano B è Sesko del Salisburgo, un profilo che però non convince del tutto dirigenza e staff tecnico. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA ...

Advertising

DiMarzio : .@OfficialSSLazio, #Muriqi piace al Cska Mosca: contatti in corso - Alex_Piace : La programmazione che chiede Sarri potrebbe essere, ad esempio, andare dal Frosinone e farsi dare #Gatti...per esem… - robven606 : RT @indiceLazio: No. E se l’attesa per il calciomercato della Lazio fosse essa stessa il calciomercato della Lazio? - CalcioNews24 : La #Lazio pensa a #Lapadula per l'attacco - tfnews_t : #SerieA: #Salernitana travolta dalla #Lazio. #Inter pareggia e la #Roma trova la #vittoria #campionatodicalcio… -