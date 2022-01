Calciomercato Juventus, cercasi attaccante disperatamente: tre ipotesi in prestito (Di lunedì 17 gennaio 2022) Assoluto bisogno di comprare un centravanti; la Juventus, nelle ultime due settimane di mercato, vuole acquistare un numero nove. Getty ImagesLa partenza di Cristiano Ronaldo, tornato al Manchester United nel corso del mercato estivo, ha lasciato un vuoto importante dal punto di vista offensivo. Lacuna che al momento la Juventus non è ancora riuscita a colmare; Morata e Kean (otto gol in due in tutto il campionato) stanno deludendo le aspettative mentre Dybala, il cui futuro è sempre più incerto, non ha venti gol nelle sue caratteristiche. Ecco dunque che la società bianconera vuole regalare ad Allegri un nuovo numero nove per poter affrontare al meglio questa seconda parte di stagione; alla fine del mercato mancano due settimane e la Juventus sta sondando quattro obiettivi. Calciomercato Juventus, ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 17 gennaio 2022) Assoluto bisogno di comprare un centravanti; la, nelle ultime due settimane di mercato, vuole acquistare un numero nove. Getty ImagesLa partenza di Cristiano Ronaldo, tornato al Manchester United nel corso del mercato estivo, ha lasciato un vuoto importante dal punto di vista offensivo. Lacuna che al momento lanon è ancora riuscita a colmare; Morata e Kean (otto gol in due in tutto il campionato) stanno deludendo le aspettative mentre Dybala, il cui futuro è sempre più incerto, non ha venti gol nelle sue caratteristiche. Ecco dunque che la società bianconera vuole regalare ad Allegri un nuovo numero nove per poter affrontare al meglio questa seconda parte di stagione; alla fine del mercato mancano due settimane e lasta sondando quattro obiettivi., ...

