Advertising

IlContiAndrea : #AlessandraAmoroso ha cantato #TuttoAccade durante la finale di Supercoppa Ferrovie dello Stato Italiano, il trofe… - Corriere : Alessandra Amoroso, «Tutto Accade» è il brano ufficiale della Divisione Calcio Femminile - Luxgraph : Sampdoria, ufficiale: esonerato D'Aversa - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Ufficiale, la Sampdoria esonera D'Aversa - sportli26181512 : D'Aversa lascia la #Sampdoria: ufficiale l'esonero: 'Al tecnico e ai componenti del suo staff vanno i ringraziament… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Ufficiale

Il Giornale d'Italia

Sulla panchina del club blucerchiato potrebbe tornare Giampaolo GENOVA - Adesso è: la Sampdoria ha esonerato l'allenatore Roberto D'Aversa. "Al tecnico e ai componenti del suo staff vanno i ringraziamenti per la serietà e la professionalità dimostrate durante il periodo ...Adesso è: la Sampdoria ha esonerato l'allenatore Roberto D'Aversa. "Al tecnico e ai componenti del suo staff vanno i ringraziamenti per la serietà e la professionalità dimostrate durante il periodo ...I blucerchiati salutano il tecnico, che ha maturato oggi la terza sconfitta consecutiva in Serie A. Sulla panchina tornerà l'ex Giampaolo ...Così il club blucerchiato in una nota: "Al tecnico e ai componenti del suo staff vanno i ringraziamenti per la serietà e la professionalità dimostrate" ...