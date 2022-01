Berlino, cosa vedere in tre giorni (Di lunedì 17 gennaio 2022) da Berlino Anche se il muro è caduto da un pezzo, Berlino rimane ancora divisa in due, quantomeno da una barriera temporale che separa le tracce evidenti del passato dagli slanci di futuro. Basta prendere a parametro due delle piazze principali: Alexanderplatz, con il paesaggio decadente e un po’ sfasciato dei palazzoni sullo sfondo, parcheggi sventrati, contorsioni di cemento, quel senso (in parte voluto) d’incuria e abbandono che ne scolpisce il fascino; Potsdamer Platz, con le torri di vetro che luccicano la sera e rilanciano il sole di giorno, il Sony Center sotto le vele di una cupola, un’avanguardia architettonica che testimonia un’idea parallela di metropoli. Lo stesso doppio si ripete al Pergamonmuseum: anche se il celebre altare che gli dà il nome è al momento inaccessibile perché in fase di restauro, l’intrigo di avere ricostruito al chiuso ... Leggi su panorama (Di lunedì 17 gennaio 2022) daAnche se il muro è caduto da un pezzo,rimane ancora divisa in due, quantomeno da una barriera temporale che separa le tracce evidenti del passato dagli slanci di futuro. Basta prendere a parametro due delle piazze principali: Alexanderplatz, con il paesaggio decadente e un po’ sfasciato dei palazzoni sullo sfondo, parcheggi sventrati, contorsioni di cemento, quel senso (in parte voluto) d’incuria e abbandono che ne scolpisce il fascino; Potsdamer Platz, con le torri di vetro che luccicano la sera e rilanciano il sole di giorno, il Sony Center sotto le vele di una cupola, un’avanguardia architettonica che testimonia un’idea parallela di metropoli. Lo stesso doppio si ripete al Pergamonmuseum: anche se il celebre altare che gli dà il nome è al momento inaccessibile perché in fase di restauro, l’intrigo di avere ricostruito al chiuso ...

