Australian Open 2022 | Berrettini batte Nakashima nonostante i problemi di stomaco

Leggi su sportface

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Matteovince contro Brandon, nella sfida valida per il primo turno degli. Un match intenso e dispendioso, durato oltre tre ore: il tennista romano si impone in quattro set, per 4-6 6-2 7-6 (5) 6-3. Successo importante per il numero 7 al mondo al rientro dall’infortunio, che contro lo statunitense deve anche fare i conti con ialloche ne hanno anche messo a rischio la partecipazione, come ammetterà lui stesso nell’intervista post match. IL TABELLONE FEMMINILE IL TABELLON MASCHILE MONTEPREMI QUALIFICAZIONI MONTEPREMICALENDARIO, PROGRAMMA E TV CRONACA – I primi game scorrono abbastanza veloci, mamette in difficoltà ...