Abu Dhabi sotto attacco con droni | esplosioni e incendio

Advertising

IVostriSoldi : RT @carlasignorile: #EmiratiArabi, esplosione ad #AbuDhabi, attacco con drone fa esplodere tre cisterne di petrolio vicino all'aeroporto. S… - cristinapasque : RT @fattoquotidiano: Emirati Arabi, attacco con drone fa esplodere tre cisterne di petrolio ad Abu Dhabi: i ribelli sciiti Houthi rivendica… - misterfranko : Da indiscrezioni raccolte sul luogo, sembra che l'attacco sia una dimostrazione di dissenso nei confronti del tenni… - AlexBonoVox1 : RT @putino: Attacco droni rivendicato dai ribelli sciiti Houthi dello Yemen contro la zona industriale di Abu Dhabi, la capitale degli Emir… - laboescapes : RT @GianniRosini: Emirati Arabi, attacco con drone fa esplodere tre cisterne di petrolio ad Abu Dhabi: i ribelli sciiti Houthi rivendicano… -

Ultime Notizie dalla rete : Abu Dhabi

Open

nel rush finale di Abu Dhabi che ha appunto chiuso la stagione. Testa da sforzo e bracciate in piscina, sarà poi interessante vedere quanto le caratteristiche delle nuove monoposto (e quella della ...L'attacco ha anche provocato un lieve incendio in un cantiere nell’aeroporto internazionale cittadino, ma senza conseguenze per il traffico aereo. Un affronto che rischia di scatenare una dura reazion ...