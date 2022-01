Volley femminile, Serie A1: Busto Arsizio e Scandicci vincenti, -2 dalle capoliste. Pietrini e Mingardi di lusso (Di domenica 16 gennaio 2022) Oggi pomeriggio si sono giocate tre partite valide per la 15ma giornata della Serie A1 di Volley femminile. Firenze-Perugia è stata rinviata a causa di alcune positività al Covid-19, mentre stasera (ore 19.30) andrà in scena il confronto tra Conegliano e Roma. Busto Arsizio è tornata al successo dopo la battuta d’arresto maturata settimana scorsa nel derby con Monza. Le Farfalle sono riuscite a sconfiggere Vallefoglia con un secco 3-0 (25-16; 25-23; 25-19) e si sono portate a soltanto due punti di distacco dalle tre capoliste (anche se con due partite giocate in più rispetto a Conegliano e una in più di Novara e Monza). Le lombarde, quarte in graduatoria, non hanno avuto particolari problemi con le marchigiane, alla quarta sconfitta consecutive e in piena lotta per non ... Leggi su oasport (Di domenica 16 gennaio 2022) Oggi pomeriggio si sono giocate tre partite valide per la 15ma giornata dellaA1 di. Firenze-Perugia è stata rinviata a causa di alcune positività al Covid-19, mentre stasera (ore 19.30) andrà in scena il confronto tra Conegliano e Roma.è tornata al successo dopo la battuta d’arresto maturata settimana scorsa nel derby con Monza. Le Farfalle sono riuscite a sconfiggere Vallefoglia con un secco 3-0 (25-16; 25-23; 25-19) e si sono portate a soltanto due punti di distaccotre(anche se con due partite giocate in più rispetto a Conegliano e una in più di Novara e Monza). Le lombarde, quarte in graduatoria, non hanno avuto particolari problemi con le marchigiane, alla quarta sconfitta consecutive e in piena lotta per non ...

