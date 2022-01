Texas, liberati gli ostaggi in sinagoga: sequestratore ucciso (Di domenica 16 gennaio 2022) Con un blitz delle forze dell'ordine sono stati liberati i quattro ostaggi rimasti per circa 11 ore in ostaggio in una sinagoga della congregazione Beth Israel nella città di Colleyville, nei pressi di Forth Worth (Texas). Il sequestratore armato è stato ucciso, secondo quanto riportano i media internazionali. Gli ostaggi stanno tutti bene.Il presidente Usa Joe Biden ha elogiato le forze dell'ordine per il salvataggio e ha condannato l'antisemitismo in una dichiarazione rilasciata dalla Casa Bianca. "Stiamo inviando amore e forza ai membri della Congregazione Beth Israel di Colleyville e alla comunità ebraica", ha detto Biden. "Più cose che conosceremo nei prossimi giorni sulle motivazioni del sequestratore, ma lasciatemi essere chiaro ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 16 gennaio 2022) Con un blitz delle forze dell'ordine sono statii quattrorimasti per circa 11 ore ino in unadella congregazione Beth Israel nella città di Colleyville, nei pressi di Forth Worth (). Ilarmato è stato, secondo quanto riportano i media internazionali. Glistanno tutti bene.Il presidente Usa Joe Biden ha elogiato le forze dell'ordine per il salvataggio e ha condannato l'antisemitismo in una dichiarazione rilasciata dalla Casa Bianca. "Stiamo inviando amore e forza ai membri della Congregazione Beth Israel di Colleyville e alla comunità ebraica", ha detto Biden. "Più cose che conosceremo nei prossimi giorni sulle motivazioni del, ma lasciatemi essere chiaro ...

