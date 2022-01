Test: trova i cani senza la medagliette, è praticamente impossibile! (Di domenica 16 gennaio 2022) Oggi vi proponiamo un simpatico Test, un po’ difficile, perchè dovete trovare un cane che non ha la medaglietta! Come sapete i Test sono un momento per rilassare la nostra mente, e ci permettono di svagarci. In questo caso, siamo di fronte ad un Test visivo, un po’ difficile perchè dobbiamo trovare l’animale dove il L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 16 gennaio 2022) Oggi vi proponiamo un simpatico, un po’ difficile, perchè dovetere un cane che non ha la medaglietta! Come sapete isono un momento per rilassare la nostra mente, e ci permettono di svagarci. In questo caso, siamo di fronte ad unvisivo, un po’ difficile perchè dobbiamore l’animale dove il L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

lara_ugolini : RT @fatina909: ????????????? SHONI simpatica socievole e vispa volpina di 4 anni, circa 5 kg. Per motivi familiari viene ceduta, in adozione con… - Salvato75365316 : RT @Stefanialove_of: TROVA IL NUMERO 1122 SE CI RIESCI IN 15 SECONDI RT altrimenti cuora. (Questo test è veramente difficile voglio vede… - gabrieltoma : @RenatoVenditti1 @drsmoda non si trova un malato in giro. positivi al test farloco si, ma non hanno niente. e poi a… - BottoDavide : RT @fatina909: ????????????? SHONI simpatica socievole e vispa volpina di 4 anni, circa 5 kg. Per motivi familiari viene ceduta, in adozione con… - alfovel : RT @borghi_claudio: @fbozza @Panelle7 SOMARO ANCHE LEI!!! L'incidenza è numero di casi su popolazione. Se una parte piccola fa 1000 test e… -

Ultime Notizie dalla rete : Test trova Covid oggi Toscana, 10.287 contagi e 32 morti: bollettino 16 gennaio ...con la variazione rispetto a ieri (4.178 confermati con tampone molecolare e 6.109 da test rapido ... La Toscana si trova al 9° posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non ...

Coronavirus Toscana, 10.287 contagi e 32 decessi ...con la variazione rispetto a ieri (4.178 confermati con tampone molecolare e 6.109 da test rapido ... La Toscana si trova al 9° posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non ...

Test: trova i cani senza la medagliette, è praticamente impossibile! Leggilo.org ...con la variazione rispetto a ieri (4.178 confermati con tampone molecolare e 6.109 darapido ... La Toscana sial 9° posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non ......con la variazione rispetto a ieri (4.178 confermati con tampone molecolare e 6.109 darapido ... La Toscana sial 9° posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non ...