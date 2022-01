Stop moratoria, aziende a rischio fallimento: dal governo solo briciole (Di domenica 16 gennaio 2022) Roma, 16 gen – “Ripresa”. Questo è stato il mantra che ha accompagnato le ultime uscite di Draghi per fare un punto sulla situazione economica del paese. Peccato che il green pass, unito al terrorismo mediatico, ha portato risultati opposti rispetto a quanto propagandato dal governo in questi mesi, con interi settori a rischio fallimento che non hanno visto la ripersa dei consumi che il certificato verde avrebbe dovuto garantire. In questo scenario, le aziende, oltre alla stangata delle bollette che raggiungeranno incrementi record, devono rimborsare circa 83 miliardi di prestiti. Stop moratoria: 1,2 milioni di aziende devono rimborsare 83 miliardi Lo scorso 31 dicembre è scaduta la moratoria sui debiti accumulati dalle aziende da ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 16 gennaio 2022) Roma, 16 gen – “Ripresa”. Questo è stato il mantra che ha accompagnato le ultime uscite di Draghi per fare un punto sulla situazione economica del paese. Peccato che il green pass, unito al terrorismo mediatico, ha portato risultati opposti rispetto a quanto propagandato dalin questi mesi, con interi settori ache non hanno visto la ripersa dei consumi che il certificato verde avrebbe dovuto garantire. In questo scenario, le, oltre alla stangata delle bollette che raggiungeranno incrementi record, devono rimborsare circa 83 miliardi di prestiti.: 1,2 milioni didevono rimborsare 83 miliardi Lo scorso 31 dicembre è scaduta lasui debiti accumulati dalleda ...

Stop moratoria: 1,2 milioni di aziende devono rimborsare 83 miliardi Scaduta la misura che congela sia i prestiti garantiti dallo Stato, sia i finanziamenti concessi dalle banche. E nel Sostegni ter per ora non è prevista proroga. La tegola si aggiunge a caro energia e ...

Stop moratoria, aziende a rischio fallimento: dal governo solo briciole Il Primato Nazionale Stop alle moratorie sui prestiti: guai seri per imprese e famiglie Non 25, ma 36 miliardi di euro. Questa è la “bomba” che grava sui conti dello Stato per i prestiti garantiti alle imprese per superare l’emergenza Covid. Una somma che le aziende rischiano di non pote ...

Stop alle moratorie sui prestiti: le imprese devono ricominciare a pagare 36 miliardi Fine delle moratorie il 31 dicembre. Da aprile termina anche la fase di preammortamento che aveva sospeso per due anni la restituzione del capitale legato ai prestiti attivati in fase Covid. Gli appel ...

