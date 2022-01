Spalletti: “Ultimo mese molto duro, prevedo un futuro migliore” (Di domenica 16 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Per vincere le partite è fondamentale avere giocatori a disposizione e in condizione. prevedo ora un futuro migliore rispetto al difficile periodo attraversato nell’Ultimo mese”. Lo ha affermato il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, alla vigilia della sfida contro il Bologna. Spalletti ha fatto riferimento al recupero dal Covid di molti giocatori azzurri come Mario Rui, Zielinski, Meret, Ruiz, Lozano. “Zielinski – ha detto il tecnico – si è allenato a casa, domani termina l’isolamento e svolgerà le visite di controllo. Potrebbe aggregarsi alla squadra”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 16 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Per vincere le partite è fondamentale avere giocatori a disposizione e in condizione.ora unrispetto al difficile periodo attraversato nell’”. Lo ha affermato il tecnico del Napoli, Luciano, alla vigilia della sfida contro il Bologna.ha fatto riferimento al recupero dal Covid di molti giocatori azzurri come Mario Rui, Zielinski, Meret, Ruiz, Lozano. “Zielinski – ha detto il tecnico – si è allenato a casa, domani termina l’isolamento e svolgerà le visite di controllo. Potrebbe aggregarsi alla squadra”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

