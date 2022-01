Quirinale, Fico: “Spero entro il 3 febbraio il nuovo Capo di Stato” (Di domenica 16 gennaio 2022) ”L’auspicio è che entro il 3 febbraio ci sia il nuovo presidente della Repubblica” e mi auguro che ”ci sia il nome più condiviso”. E’ quanto ha detto Roberto Fico, presidente della Camera, ospite di ‘Mezz’ora in più’. “Per me è una grandissima responsabilità. In questi due anni il Parlamento è Stato sempre aperto e sarà così anche per l’elezione del Capo dello Stato. Stiamo completando i protocolli di sicurezza. Si partirà dai senatori a vita, le votazioni saranno con blocchi da 50”. Serve un ”profilo di alta moralità” per il nuovo Capo dello Stato che deve essere “un’ancora per la nostra Repubblica, che spesso è troppo bistrattata”. ”I no vax possono entrare alla Camera con il tampone e dunque possono venire a ... Leggi su italiasera (Di domenica 16 gennaio 2022) ”L’auspicio è cheil 3ci sia ilpresidente della Repubblica” e mi auguro che ”ci sia il nome più condiviso”. E’ quanto ha detto Roberto, presidente della Camera, ospite di ‘Mezz’ora in più’. “Per me è una grandissima responsabilità. In questi due anni il Parlamento èsempre aperto e sarà così anche per l’elezione deldello. Stiamo completando i protocolli di sicurezza. Si partirà dai senatori a vita, le votazioni saranno con blocchi da 50”. Serve un ”profilo di alta moralità” per ildelloche deve essere “un’ancora per la nostra Repubblica, che spesso è troppo bistrattata”. ”I no vax possono entrare alla Camera con il tampone e dunque possono venire a ...

