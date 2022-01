Portogruaro | supera le sbarre per vedere se arriva il treno | travolto e ucciso dal Regionale

(Di domenica 16 gennaio 2022) Investito dal, pensionato di(Venezia) muore nel terribile impatto. A perdere la vita , 70enne di Summaga, che questa mattina verso le 9.30 non si è accorto delche stava per ...

L'uomo, secondo le indagini della Polizia ferroviaria diche ha raccolto le testimonianze, si sarebbe esposto oltre la sbarra abbassata per vedere se stesse arrivando il treno . Disabile ...Investito dal treno, pensionato di Portogruaro (Venezia) muore nel terribile impatto. A perdere la vita Paolo Gonella, 70enne di Summaga, che questa mattina verso le 9.30 non si è accorto ...Investito dal treno, pensionato di Portogruaro (Venezia) muore nel terribile impatto. A perdere la vita Paolo Gonella, 70enne di Summaga, che questa ...