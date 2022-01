Marino: «Il nostro scudetto è la Champions. Su Gosens…» (Di domenica 16 gennaio 2022) . Le dichiarazioni del dirigente dell’Atalanta Umberto Marino a DAZN prima di Atalanta-Inter. CLASSIFICA – «Una gara importante per la classifica. Per noi è importante per essere attaccati al treno Champions. Sarebbe importante fare una bella partita e mantenere la nostra posizione». ASSENZE – «Al di là delle assenze, il segnale è che si può giocare a calcio. Dobbiamo essere tutti attenti e responsabili, facendo parlare il campo e dando segnali positivi». GOSENS – «Ormai tutti i giorni leggo di interessamenti del Newcastle su giocatori dell’Atalanta. Robin è fuori da 4 mesi e per noi è una perdita rilevante sul piano tecnico e umano. E’ importante recuperarlo quanto prima». scudetto – «Cerchiamo di rimanere con i piedi per terra, rimanendo attaccati al treno europeo. I nostri scudetti sono questi, altri traguardi sono ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 gennaio 2022) . Le dichiarazioni del dirigente dell’Atalanta Umbertoa DAZN prima di Atalanta-Inter. CLASSIFICA – «Una gara importante per la classifica. Per noi è importante per essere attaccati al treno. Sarebbe importante fare una bella partita e mantenere la nostra posizione». ASSENZE – «Al di là delle assenze, il segnale è che si può giocare a calcio. Dobbiamo essere tutti attenti e responsabili, facendo parlare il campo e dando segnali positivi». GOSENS – «Ormai tutti i giorni leggo di interessamenti del Newcastle su giocatori dell’Atalanta. Robin è fuori da 4 mesi e per noi è una perdita rilevante sul piano tecnico e umano. E’ importante recuperarlo quanto prima».– «Cerchiamo di rimanere con i piedi per terra, rimanendo attaccati al treno europeo. I nostri scudetti sono questi, altri traguardi sono ...

Advertising

VivInterNews : RT @internewsit: Marino: «Atalanta-Inter senza pubblico altra gara! Europa nostro scudetto» - - internewsit : Marino: «Atalanta-Inter senza pubblico altra gara! Europa nostro scudetto» - - MiraggiEdizioni : #miraggINK QUATTRO GIORNI di Andrea B.Nardi disegnato da Marco D'Aponte Una storia raccontata benissimo, tra la Lig… - orso_marino : @Skysurfer72 @enzosatta2 Siete fuori strada ragazzi. A me non interessa se Dybala resta o va via. Tanto torneremo a… - orso_marino : @Skysurfer72 Ho letto talmente tanti tuoi interventi davvero pessimi in questi giorni, su Dybala. Addirittura percu… -