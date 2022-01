Ditonellapiaga | aspettando Sanremo ecco Camouflage

Leggi su tuacitymag

(Di domenica 16 gennaio 2022) Conto alla rovescia per2022. Tra gli artisti attesi all’Ariston, al loro esordio ci sarà anche la cantautrice romana, all’anagrafe Margherita Carducci, classe 1997 che si presenterà in coppia con una vecchia tigre ruggente della canzone italiana, Donatella Rettore. In attesa di ascoltare la loro “Chimica”, la musicista esce con il suo primo album,. “L’ispirazione”, racconta, “Me l’ha data chi mi descrive come un camaleonte. Mi è piaciuta molto questa definizione. Del camaleonte apprezzo la sua versatilità e capacità di adattamento ad ogni situazione, per istinto di sopravvivenza. Per quanto mi riguarda, il mio essere camaleontica lo interpreto un po’ come un gioco, il divertimento di spaziare tra i vari generi musicali”. Sulla copertina coloratissima, ...