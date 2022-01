Augsburg vs Eintracht Francoforte | pronostico e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 16 gennaio 2022) L’spera di allontanarsi dalla zona retrocessione in Bundesliga quando oggi domenica 16 gennaio accoglierà l’Frankfurt alla WWK Arena. Entrambe le squadre sono tornate dalla pausa invernale della Germania lo scorso fine settimana e hanno iniziato il 2022 con delle sconfitte, ma mentre i padroni di casa sono in pericolo dalla parte sbagliata della classifica, gli ospiti rimangono nel bel mezzo di una battaglia per le posizioni europee. Il calcio di inizio divsè previsto alle 15:30 Prepartitavs: a che punto sono e due squadre?La prima partita del nuovo anno dell’non avrebbe potuto essere molto più difficile, ...