A Bergamo è tornato super Handa: 'Il Milan può andare in testa? Nessuna pressione' (Di lunedì 17 gennaio 2022) Una serata da Spiderman per (ri)mettere a tacere i critici, quelli che 'quando l'Inter non prende gol è merito della difesa'. E invece stasera nessuno potrà togliere a Handanovic i meriti di quello ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 17 gennaio 2022) Una serata da Spiderman per (ri)mettere a tacere i critici, quelli che 'quando l'Inter non prende gol è merito della difesa'. E invece stasera nessuno potrà togliere anovic i meriti di quello ...

Advertising

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: A Bergamo è tornato super Handa: 'Il Milan può andare in testa? Nessuna pressione' - sportli26181512 : A Bergamo è tornato super Handa: 'Il Milan può andare in testa? Nessuna pressione': A Bergamo è tornato super Handa… - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: A Bergamo è tornato super Handa: 'Il Milan può andare in testa? Nessuna pressione' - Gazzetta_it : A Bergamo è tornato super Handa: 'Il Milan può andare in testa? Nessuna pressione' - MaurizioGabell1 : @andiamoviaora ??Già...A quelli come Bersani sembra normale che i loro Medici 'sinistri' decidano chi deve vivere e… -