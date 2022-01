Soleil Sorge, l’arrivo di Delia al GF Vip: “Potrei stare in una relazione a tre” (Di sabato 15 gennaio 2022) Durante la diretta del 14 gennaio al GF Vip è atteso l’ingresso di Delia Duran e, secondo alcune ipotesi in circolazione, tra lei e Soleil Sorge le cose potrebbero andare in maniera diversa dal previsto. Soleil Sorge e Delia Duran Ferve sempre di più l’attesa per l’ingresso di Delia Duran nella casa del GF Vip e, secondo alcune ipotesi in circolazione, le due vip potrebbero inaspettatamente ritrarre gli artigli e, chissà, magari diventare amiche. Entrambe sono state deluse dal comportamento di Alex Belli (sposato con Delia e che ha instaurato un rapporto speciale con Soleil Sorge) motivo per cui tra i fan del GF Vip c’è persino chi ipotizza che potrebbero coalizzarsi contro l’attore e, chissà, magari dare una vita a ... Leggi su cityroma (Di sabato 15 gennaio 2022) Durante la diretta del 14 gennaio al GF Vip è atteso l’ingresso diDuran e, secondo alcune ipotesi in circolazione, tra lei ele cose potrebbero andare in maniera diversa dal previsto.Duran Ferve sempre di più l’attesa per l’ingresso diDuran nella casa del GF Vip e, secondo alcune ipotesi in circolazione, le due vip potrebbero inaspettatamente ritrarre gli artigli e, chissà, magari diventare amiche. Entrambe sono state deluse dal comportamento di Alex Belli (sposato cone che ha instaurato un rapporto speciale con) motivo per cui tra i fan del GF Vip c’è persino chi ipotizza che potrebbero coalizzarsi contro l’attore e, chissà, magari dare una vita a ...

