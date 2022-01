Quirinale, Letta (PD) stronca Berlusconi e lancia un patto di legislatura (Di sabato 15 gennaio 2022) Dopo aver espresso “preoccupazione” e “delusione” per la decisione del Centrodestra di puntare unito su Berlusconi al Quirinale, la direzione del PD era chiamata a delegare alle trattative, oggi 15 gennaio, il segretario Enrico Letta. E con lui le capogruppo di Camera e Senato: Debora Serracchiani e Simona Malpezzi. Malgrado il solito understatement, Letta non usato mezzi termini. La Presidenza della Repubblica “non è di proprietà del Centrodestra” ha detto. “In Parlamento nessuno ha la maggioranza, ognuno deve considerare l’essere minoranza con responsabilità. Non è che il Centrodestra debba semplicemente valutare l’equilibrio migliore al suo interno: sarebbe una scelta profondamente sbagliata. Come è sbagliata la logica dello scoiattolo di cercare voti in una dinamica che non è quella del tempo che stiamo ... Leggi su velvetmag (Di sabato 15 gennaio 2022) Dopo aver espresso “preoccupazione” e “delusione” per la decisione del Centrodestra di puntare unito sual, la direzione del PD era chiamata a delegare alle trattative, oggi 15 gennaio, il segretario Enrico. E con lui le capogruppo di Camera e Senato: Debora Serracchiani e Simona Malpezzi. Malgrado il solito understatement,non usato mezzi termini. La Presidenza della Repubblica “non è di proprietà del Centrodestra” ha detto. “In Parlamento nessuno ha la maggioranza, ognuno deve considerare l’essere minoranza con responsabilità. Non è che il Centrodestra debba semplicemente valutare l’equilibrio migliore al suo interno: sarebbe una scelta profondamente sbagliata. Come è sbagliata la logica dello scoiattolo di cercare voti in una dinamica che non è quella del tempo che stiamo ...

