(Di sabato 15 gennaio 2022) Lo sviluppatore avan06 haun nuovo aggiornamento dicon la nuova versione0.9.4.0.è un programma per trovare cheat code di giochi ed è basato su ps4debug e .Net Framework 4.8. Descrizione Re-layout e progettazione dell’interfaccia utente in dark mode. La cheatfinestra e la queryfinestra sono separate. Hex Editorpuò essere aperto dalla finestra cheato .query Pointer finderpuò essere eseguito dalle liste cheato .query Invia payload L’apertura delprogramma rileverà automaticamente se ps4debugè abilitato. Se non abilitato, SendPayloadverrà eseguito per abilitare ps4debug. Devi specificare la connessione IPPS4 in SendPayload. SendPayloadrichiede il ps4debug.binfile conforme alla FWversione. La porta è 9090quando si ...

Advertising

BiteYourConsole : [Scena PS4] Rilasciato ps4jbandroid v2.2 - GAMESANDCON : [PS4] Rilasciato PS4CheaterNeo v0.9.4.0 beta - Kacper60979230 : RT @BiteYourConsole: [Scena PS4] Rilasciato Payload Guest v0.97 - KamelanKoua : RT @BiteYourConsole: [Scena PS4] Rilasciato Payload Guest v0.97 - LuanTeles : RT @GAMESANDCON: [PS4] Rilasciato ioPS4 v0.0.2 -

Ultime Notizie dalla rete : PS4 Rilasciato

Zazoom Blog

Mario Party Superstars è statoa fine 2021, e cerca di portare al suo non plus ultra l'... " Clicca qui per acquistare Mario Party Superstars Just Dance 2022 Piattaforma: PS5,, Xbox ...Il nuovo DLC di Far Cry 6, Pagan Min, è finalmente disponibile. Oggi, Ubisoft hail secondo DLC del gioco, seguendo quello di Vaas. Questa nuova avventura ci rende l'... PC,, PS5, Xbox ...Non sappiamo se God of War Ragnarok arriverà su PC al momento. Quest’oggi God of War, il capolavoro di Sony Santa Monica per PS4, è arrivato su PC, e in occasione del lancio il director Cory Barlog ha ...Vediamo i migliori giochi di guerra, sparatutto e FPS per PS4: classifica dei giochi più amati su PlayStation.