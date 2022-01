Milan, la speranza è quella di recuperare Tomori per il derby (Di sabato 15 gennaio 2022) Infortunio Tomori, il Milan secondo il comunicato ufficiale dovrà fare a meno del difensore per 30 giorni. C’è però una speranza Il Milan dovrà fare a meno di Tomori per un mese, come riportato nel comunicato ufficiale dei rossoneri. La speranza di Pioli e della società è quello di poterlo recuperare per il derby contro l’Inter. I precedenti sono a favore, come ad esempio Baresi nel ’94. A riferirlo Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 gennaio 2022) Infortunio, ilsecondo il comunicato ufficiale dovrà fare a meno del difensore per 30 giorni. C’è però unaIldovrà fare a meno diper un mese, come riportato nel comunicato ufficiale dei rossoneri. Ladi Pioli e della società è quello di poterloper ilcontro l’Inter. I precedenti sono a favore, come ad esempio Baresi nel ’94. A riferirlo Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie Roma del 15 - 01 - 2022 ore 08:10 ...45 la Juventus Udinese con la speranza di archiviare la sconfitta in Supercoppa contro l'Inter domani Sassuolo Verona Venezia Empoli Roma Cagliari Atalanta Inter Lunedì invece Bologna Napoli Milan ...

